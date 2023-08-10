$96.08-0.49105.44-0.62

Россиянин выставил на продажу медаль от Путина ради трактора

Житель Тюмени выставил на продажу медаль от президента России Владимира Путина ради трактора. На соответствующее объявление на ресейл-платформе обратило внимание агентство Ura.ru.

Россиянин выставил на продажу медаль от Путина ради трактора
© globallookpress.com

Отмечается, что россиянин был награжден медалью «За строительство Крымского моста» и теперь хочет получить за нее 450 тысяч рублей. На вырученную сумму автор объявления планирует купить транспортное средство, о котором давно мечтал.

По словам родственника мужчины, он лишь недавно узнал о том, что подобные награды можно продать. В свою очередь, известно, что награда была учреждена в 2018 году и вручается от имени Путина тем, кто работал над проектированием и строительством Крымского моста.

В ноябре 2022 года россиянин выставил на продажу картину с изображением Путина за семь миллионов рублей. Житель Тюмени опубликовал два снимка картины, оформленной в золотистую массивную раму. На ней глава государства изображен в армейской куртке и черных очках верхом на медведе.

16
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости