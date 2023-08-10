Врач предупредила об опасности «тропических ночей» для здоровья
В ряде регионов России столбики термометров в ночное время держатся выше +20 градусов. Высокая температура несет риски для здоровья, предупредила врач-терапевт «ИНВИТРО» Марина Лебедева. Об этом пишут «Известия».
Медик заметила, что повышение температуры воздуха, превышающее нормальные значения в ночные часы, врачи условно называют «тропическими ночами» по аналогии с жарким и влажным тропическим климатом.
Лебедева отметила, что для средней полосы России ночные комфортные температуры в июле и августе должны быть около +16 градусов, а влажность не превышать 60%.
Повышение ночных температур свыше +18 градусов ассоциировано с опасностью для здоровья, предупредила врач. Она добавила, что возможно обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.
В случаях, если ощущается слабость, сонливость, учащенное сердцебиение, лицо и ноги отекают, а также при ряде других симптомов, характерных для хронических заболеваний, следует обратиться в медицинское учреждение, констатировала Лебедева.