Врач предупредила об опасности «тропических ночей» для здоровья

В ряде регионов России столбики термометров в ночное время держатся выше +20 градусов. Высокая температура несет риски для здоровья, предупредила врач-терапевт «ИНВИТРО» Марина Лебедева. Об этом пишут «Известия».

Медик заметила, что повышение температуры воздуха, превышающее нормальные значения в ночные часы, врачи условно называют «тропическими ночами» по аналогии с жарким и влажным тропическим климатом.

Лебедева отметила, что для средней полосы России ночные комфортные температуры в июле и августе должны быть около +16 градусов, а влажность не превышать 60%.

Повышение ночных температур свыше +18 градусов ассоциировано с опасностью для здоровья, предупредила врач. Она добавила, что возможно обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.