Здание в Омске починили могильными плитами

Историческое здание в Омске решили починить необычным способом. Трещины в постройке заделали с помощью могильных плит, передает «Омск-информ».

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Речь идет о памятнике архитектуры «Особняк» XX века. Объект располагается в центре российского города на пересечении улиц Маршала Жукова и Звездова. Сейчас двухэтажное здание частично разрушено: на фасаде появились глубокие трещины, облицовка значительно обветшала, некоторые кирпичи выпали.

Зданием пользуется бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг», отвечающее за городские кладбища. Организация не планирует проводить капитальный ремонт, ограничиваясь минимальными восстановительными работами. Так, парапет лестницы у входа укрепили куском могильной плиты.

10 лет назад суд обязал учреждение разработать план ремонтно-реставрационных работ. «Комбинат специальных услуг» выполнил требование, но реализовывать план не стал. В управлении по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия регионального Минкульта заявили, что осведомлены о состоянии постройки.

«Здание находится в муниципальной собственности. Скорее всего, будем подавать исковое заявление об обязании собственника — мэрии города отремонтировать здание», — отметил начальник ведомства Олег Плющаков.