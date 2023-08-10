В Омске обнаружили выбросы опасного ядовитого вещества

В двух округах Омска обнаружили выбросы опасного вещества — ядовитого хлорида водорода. Об этом со ссылкой на Обь-Иртышское управление ГМС сообщает ТАСС.

Хлорид водорода — это бесцветный дымящийся газ с удушливым запахом. В небольших концентрациях он вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, а при сильном отравлении — отек легких, нарушение работы кровеносной системы.

Ранее в российском городе был введен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20 процентов. Последние две недели этот режим вводится почти каждый день.

В Минприроды Омской области заявили, что повышенное содержание вредных веществ в атмосфере свидетельствует о том, что предприятия не соблюдают предписание о снижении выбросов.