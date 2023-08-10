Москвичам напомнили, какие предметы нельзя хранить в машине в жару

В автомобиле при жаркой погоде нельзя хранить четыре типа предметов. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В частности, речь идет об аэрозолях, напитках в жестяных банках, предметах из пластика, а также телефонах и видеорегистраторах.

— Простой, но очень важный совет, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Надвигающийся на столицу антициклон прекратит дожди, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Воздух в городе 10 августа прогреется до 24–26 градусов, а в Подмосковье — до 22–27. Подует северный ветер с порывами до восьми метров в секунду.

В Москве на выходных ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон будет выше климатической нормы.