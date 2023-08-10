В Петербурге станцию метро "Пионерская" откроют раньше срока

Станция метрополитена "Пионерская" откроется для пассажиров 19 августа после ремонта с опережением графика, уже выполнено 90% всех строительно-монтажных работ. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова станция метро "Пионерская" откроется для пассажиров раньше срока - 19 августа. На станции уже выполнено 90% всех строительно-монтажных работ. "Пионерская" закрылась на ремонт 24 июня. С этого момента работы ведутся круглосуточно и без выходных. Благодаря этому ремонт станции будет завершен с опережением графика", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также добавили, что ход ремонтных работ 10 августа проинспектировали вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и заместитель председателя комитета по транспорту Ренат Ягудин. Как отметил Поляков в своем Telegram-канале, на данный момент полностью восстановлена и заменена вся несущая конструкция станции, выполнен ремонт стилобата и лестничных маршей. Завершается гидроизоляция подвальных помещений и замена облицовки стен внутри вестибюля. На станции ведется контроль качества, так как это объект транспортной безопасности.

"Дополнительно с коллегами из метрополитена обсудили доработки в части организации доступной среды для маломобильных граждан. Также планируем проработать ряд предложений по подземному вестибюлю", - написал Поляков.

Ранее комитет по транспорту Петербурга предупреждал, что станция метрополитена "Пионерская" будет закрыта на ремонт с 24 июня по 22 августа, в это время пассажиров обслуживали почти 400 единиц наземного транспорта, усилено движение на четырех маршрутах, были введены три новых автобусных маршрута.