Сын Ефремова выписан из больницы после длительной госпитализации

Актер Николай Ефремов был выписан из больницы через 1,5 месяца после того, как его экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© T.me/breakingmash

Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Они выразили уверенность в том, что Ефремову удастся продолжать лечение в домашних условиях.

При этом Ефремову предстоит прохождение реабилитации под наблюдением врачей в специальном центре.

«Первое время актер сможет передвигаться исключительно на костылях», - говорится в публикации.

30 июня Николай Ефремов выпал из окна квартиры, которая находится на третьем этаже. В результате падения он получил сложные переломы бедра и таза, разрыв правой верхней ягодичной артерии. Также у актера возникло сильное кровотечение. Очевидцы происшествия сообщили, что незадолго до падения пострадавший вел себя неадекватно. Позднее стало известно, что врачи нашли в крови Ефремова следы употребления наркотиков.