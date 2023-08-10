Россиян предупредили о мошенниках после ЧП в Сергиевом Посаде

В «Ростехе» предупредили о мошенниках, начавших «отрабатывать» взрыв, который произошел в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

По данным «Ростеха», в соцсетях появились фейковые аккаунты, ведущиеся от лица руководства завода. Они отправляют сотрудникам предприятия сообщения с просьбами приготовиться к звонкам «кураторов».

В «Ростехе» предположили, что мошенники начнут призывать к сборам материальной помощи, также «могут появиться комментарии, не соответствующие действительности».

«Просим всех проявить внимание, бдительность и не реагировать на провокации», - заявили в компании.

Утром 9 августа на складе пиротехники, расположенном на территории Загорского оптико-механического завода, произошел взрыв. В результате пострадали 60 человек, одна из пострадавших позже скончалась в больнице, госпитализированы 23 человека. Еще 12 человек считаются пропавшими без вести.