Мирей Матье заявила, что не хочет выступать на Украине

Французская исполнительница Мирей Матье отказалась давать концерт в поддержку киевлян. Таким образом она пытается избежать вовлечения в политические вопросы.

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— Это было бы политикой, а я этого не хочу, — пояснила она.

При этом артистка не собирается давать концерты и в России, несмотря на «любовь к этому великому народу». Также Матье призвала больше концентрировать внимание на мире, а не на поставках оружия, передает РИА Новости.

8 июня концерт группы «Ночные снайперы» в Кузбассе в рамках фестиваля «Динотерра» отменили. Причиной отказа стала настоятельная рекомендация не проводить концерты группы на территории муниципалитета.

С момента начала специальной военной операции ряд российских артистов покинул страну. Однако сейчас наблюдается возвращение многих из них.