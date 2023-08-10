Мирей Матье заявила, что не хочет выступать на Украине
Французская исполнительница Мирей Матье отказалась давать концерт в поддержку киевлян. Таким образом она пытается избежать вовлечения в политические вопросы.
— Это было бы политикой, а я этого не хочу, — пояснила она.
При этом артистка не собирается давать концерты и в России, несмотря на «любовь к этому великому народу». Также Матье призвала больше концентрировать внимание на мире, а не на поставках оружия, передает РИА Новости.
8 июня концерт группы «Ночные снайперы» в Кузбассе в рамках фестиваля «Динотерра» отменили. Причиной отказа стала настоятельная рекомендация не проводить концерты группы на территории муниципалитета.
С момента начала специальной военной операции ряд российских артистов покинул страну. Однако сейчас наблюдается возвращение многих из них.
В России продолжают отменять концерты артистов, которые выражают поддержку киевскому режиму. В частности, молчание украинской певицы Ани Лорак по вопросу спецоперации привело к отмене ее концертов в различных городах России. Как выяснилось, артистка подозревалась в поддержке армии Украины. Однако Лорак такие заявления опровергает,