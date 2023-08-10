Названы обязательные для вакцинации от коронавируса категории россиян

В период штамма дельта вакцинация защищала в 5-10 раз от летальных исходов, сегодня в эпоху омикрона в 2 раза. Для людей с ослабленным иммунитетом, пенсионеров и диабетиков коронавирус может сыграть критичную роль, а в целом для общего населения уже отсутствуют рекомендации по вакцинации как в нашей стране, так и в ВОЗ в целом, — сказал Чепурнов.