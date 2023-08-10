Стали известны особенности обнаруженного в России штамма коронавируса

Новые варианты коронавируса появляются постоянно, пока они не тяжелее, чем все последние варианты омикрона. Некоторые из них оказываются более сильным в плане способности к распространению и заражению. Однако в остальном ничего существенного по тяжести не меняется, ничего критичного в варианте «Эрис» нет. Мы все больше скатываемся к тому, к чему привыкли по гриппу, — сказал Чепурнов.