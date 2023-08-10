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Стали известны особенности обнаруженного в России штамма коронавируса

Новые штаммы коронавируса появляются постоянно, однако заражение ими переносится не тяжелее, чем все последние варианты омикрона, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, некоторые из них сильнее распространяются и способствуют заражению, однако существенных изменений по тяжести заболевания нет. Чепурнов заявил, что новый вариант «Эрис» не критичен для россиян.

Стали известны особенности обнаруженного в России штамма коронавируса
© РИА Новости

Новые варианты коронавируса появляются постоянно, пока они не тяжелее, чем все последние варианты омикрона. Некоторые из них оказываются более сильным в плане способности к распространению и заражению. Однако в остальном ничего существенного по тяжести не меняется, ничего критичного в варианте «Эрис» нет. Мы все больше скатываемся к тому, к чему привыкли по гриппу, — сказал Чепурнов.

Вирусолог добавил что в России перестали обсуждать проблему ковида, но это не означает, что она ушла. По словам специалиста, сейчас в мире идет рост случаев в США и Японии, это происходит с определенной периодичностью, примерно пять месяцев.

Появляются новые волны, но сейчас это уже не так тяжело и не уносит жизни многих людей. Люди переболели, прошли вакцинацию, сам по себе вирус стал менее летальным и патогенным для человека. Остается проблема постковида, от которой страдают по всему миру, — отметил Чепурнов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант омикрона EG.5 («Эрис») пока не получил широкого распространения в России, однако риски осложнения эпидситуации с COVID в стране существуют. По информации организации, с апреля по август 2023 года в стране выявлено 17 случаев заражения новым вариантом.