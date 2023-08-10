ВЦИОМ: 80% жителей Тюменской области чувствуют себя счастливыми

"В ходе опроса большинство жителей юга Тюменской области ответили, что они счастливы - 83%, в том числе каждый пятый сообщил об этом с полной уверенностью - 19%. Доля счастливых граждан одинакова высока среди жителей областного центра - 83%, малых городов юга области - 86% и сельских районов - 84%. При этом среди горожан уровень абсолютного счастья ощутимо выше - 34%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что источником счастья тюменцы чаще всего называли семью и ее благополучие (55%). На втором месте наличие детей (45%), на третьем - здоровье и жизнь близких (38%).

Также в сообщении указано, что уровень доверия жителей тюменской области действующему губернатору Александру Моору составляет 80%, одобряют его деятельность 78% опрошенных. Абсолютное большинство жителей Тюменской области, а именно 85%, оценивают деятельность губернатора как эффективную. За последний год оценка жителями общественно-политической ситуации в регионе улучшилась на шесть подпунктов - 69% опрошенных назвали ситуацию стабильной и относительно спокойной.