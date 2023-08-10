Иммунолог предупредил о значимой мутации нового варианта коронавируса

«Заболеваемость будет какое-то время нарастать, особенно в более северных странах в осенне-зимний период. Это, конечно, не повторение прошлых волн коронавируса, но рост заболеваемости в любом случае будет. Он был бы и без нового варианта, но появившийся штамм усилит заболеваемость на пике ввиду больше заразности. Вопрос — увидим ли мы это на статистике», — заключил Крючков.