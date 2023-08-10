СМИ опубликовали первые фото Лады Дэнс после аварии

Telegram-канал Mash опубликовал фотографии попавшей в аварию певицы Лады Дэнс. На одной из них, селфи, у артистки перевязана голова; на второй с певицей работает медик, повязки уже нет.

По данным Mash, певица чувствует себя лучше и 10 августа впервые после аварии самостоятельно пообщалась с близкими.

https://t.me/breakingmash/46751

https://t.me/breakingmash/46751

Авария с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа.