СМИ опубликовали первые фото Лады Дэнс после аварии
Telegram-канал Mash опубликовал фотографии попавшей в аварию певицы Лады Дэнс. На одной из них, селфи, у артистки перевязана голова; на второй с певицей работает медик, повязки уже нет.
По данным Mash, певица чувствует себя лучше и 10 августа впервые после аварии самостоятельно пообщалась с близкими.
Авария с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа.
По данным РИА Новости, певица получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму бедра и ушибленную рану лба. Продюсер Сергей Пудовкин рассказывал, что врачи исключили «самое главное» - подозрение на перелом позвоночника. Он заявил, что певица проведет в больнице ближайшую неделю.