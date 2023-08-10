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СМИ опубликовали первые фото Лады Дэнс после аварии

Telegram-канал Mash опубликовал фотографии попавшей в аварию певицы Лады Дэнс. На одной из них, селфи, у артистки перевязана голова; на второй с певицей работает медик, повязки уже нет.

По данным Mash, певица чувствует себя лучше и 10 августа впервые после аварии самостоятельно пообщалась с близкими.

https://t.me/breakingmash/46751
https://t.me/breakingmash/46751

Авария с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа.

Восстановлением здоровья Лады Дэнс занимаются лучшие врачи

По данным РИА Новости, певица получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму бедра и ушибленную рану лба. Продюсер Сергей Пудовкин рассказывал, что врачи исключили «самое главное» - подозрение на перелом позвоночника. Он заявил, что певица проведет в больнице ближайшую неделю.

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