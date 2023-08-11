Игоря Ясуловича выписали из больницы

Народного артиста РФ Игоря Ясуловича выписали из московской клиники, он чувствует себя лучше, сообщил ТАСС сын артиста, кинорежиссер Алексей Ясулович.

"Выписали Игоря Николаевича, - сказал собеседник агентства. - Его самочувствие лучше, он уже дома".

Ранее в середине июля 81-летний актер был госпитализирован в одну из московских клиник.

В 1962 году Ясулович окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), в 1974 году - режиссерский факультет того же вуза. Ясулович дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года".

К числу наиболее известных ролей актера относятся Виктор Николаевич в комедии "Бриллиантовая рука", инженер Щукин в фильме "12 стульев", а также роли в картинах "По законам военного времени", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!", "Через тернии к звездам", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок" и многие другие. Кроме того, он известен как актер дубляжа.