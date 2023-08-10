В кормах для собак и кошек обнаружили бактерии, вызывающие токсикоз

В 2023 году сотрудники Россельхознадзора выявили 205 случаев несоответствия стандартам качества и безопасности кормов для домашних животных. В еде для кошек и собак как иностранного, так и российского производства обнаружили патогенную микрофлору, грибки, ГМО, антибиотики и бактерии, вызывающие токсикоз, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что было принято решение сохранить запрет на ввоз кормов из 11 стран: США, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Лихтенштейна, Польши, Болгарии, Дании, Чехии и Словении.

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В то же время частично возобновили ввоз кормов и кормовых добавок 30 европейских производителей из Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Бельгии — всего 124 позиции, — уточнили в ведомстве.

В нескольких кормах выявили отсутствие мяса. Дорогой ингредиент заменялся на более дешевый или на растительные компоненты. Первый зампред председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уточнил, что некоторое производители делают разные по составу корма для внутреннего рынка и для импорта. По словам депутата, часть иностранных компаний отказывается делиться с Россельхознадзором информацией о составе продукции и сертификации на нее.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что восполнить дефицит иностранных кормов, который возник из-за сбоев логистики и политической ситуации, пытаются за счет импорта из дружественных стран и отечественных производителей. Бурматов отметил, в массовом сегменте проблем с едой для животных не наблюдается, но есть недостаток лечебных, профилактических и премиальных кормов.