Главную площадь Екатеринбурга хотят затопить ради фестиваля

Организаторы фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера») планируют в следующем году затопить площадь 1905 года, чтобы разбить там сады. Такой идеей поделилась на пресс-конференции в ТАСС директор фестиваля Юлия Сорокина.

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«Есть новая сумасшедшая идея — мы хотим площадь 1905 года затопить и сделать из нее полностью водный объект. А на островах разбить сады — это идея для будущего фестиваля», — рассказала Сорокина.

Она также призналась, что это обсуждается командой уже второй год, и если задумку получится осуществить, то это будет «вау-эффект».