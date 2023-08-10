Психолог дала советы, как подготовить ребенка к учебному году

Психолог Малахова дала советы, как подготовить ребенка к учебному году без стресса
В августе многие родители осознают, что лето не бесконечное, и начинают гонять ребенка по недоделанным заданиям, недочитанному списку литературы. Ситуацию усугубляют потребность наладить режим сна и бодрствования и обязательный предшкольный шоппинг. Все это давит на ребенка, вызывает у него лишние переживания и потерю интереса к обучению. «ФедералПресс» узнал у психолога Полины Малаховой, как без ущерба распределить нагрузку на ребенка перед школой.
«Думаю, по ряду вопросов очень важен пример самих родителей. Режим дня как раз один из таких. Если у родителей он разумный, то и дети его будут поддерживать без особых проблем. Конечно, режим (в том числе количество часов сна) должен соответствовать возрасту. Важно вовремя отправлять ребенка спать, чтобы он успевал высыпаться. И телефон в постели не способствует засыпанию», – пояснила специалист.
Можно ввести практику чтения ребенку на ночь. Это поможет и со списком литературы на лето, и с ритуалом отхода ко сну, а также поспособствует лучшему контакту между родителем и школьником, добавила Малахова.
Часть шоппинга ко школе вполне возможно осуществить онлайн и не за один раз, чтобы не нанести урон семейному бюджету. Также важно предварительно составить список всего необходимого, заключила психолог.