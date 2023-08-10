Психолог дала советы, как подготовить ребенка к учебному году

«Думаю, по ряду вопросов очень важен пример самих родителей. Режим дня как раз один из таких. Если у родителей он разумный, то и дети его будут поддерживать без особых проблем. Конечно, режим (в том числе количество часов сна) должен соответствовать возрасту. Важно вовремя отправлять ребенка спать, чтобы он успевал высыпаться. И телефон в постели не способствует засыпанию», – пояснила специалист.