Названы категории людей, которых чаще всего кусают осы

Укус осы особенно опасен для тех, у кого аллергия на яд. Для остальных нападение относительно безопасно. Если на месте укуса сразу появился значительный отек, то это признак аллергии. Необходимо быстро принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу. Даже если отека нет, важно промыть и обработать рану антисептиком. Сильная аллергия на яд проявляется в отеках лица, губ и языка, затруднении дыхания, тошноте, учащенному пульсу и повышенной температуре тела, — заявила Овнанян.