Внуково и Домодедово сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

Московские аэропорты Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на прилет и вылет самолетов, которые вводились в ночь на четверг, 10 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах воздушных гаваней.

Известно, что во Внуково ограничения действовали с 2:43 до 5:15, а в Домодедово — с 2:59 до 5:15. Уточняется, что аэропорты перешли на работу в штатном режиме.