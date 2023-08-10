НПО "Сетевое объединение журналистов-расследователей" признано нежелательным

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Conflict Intelligence Team
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
— Электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук* совместно с участниками запрещенной экстремистской организации «ФБК»**, являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом, — говорится в сообщении.
Уточняется, что главная цель этой группы — сбор и публикование информации о российской армии, в частности персональных данных военных.
Также Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России The Altai Project. Уточняется, что руководство организацией осуществляется от лица ее директора — гражданки США Дженнифер Кастнер.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована решением суда.