НПО "Сетевое объединение журналистов-расследователей" признано нежелательным

— Электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук* совместно с участниками запрещенной экстремистской организации «ФБК»**, являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом, — говорится в сообщении.