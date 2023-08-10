Синоптики рассказали о погоде в четверг в Москве и области
Переменная облачность и без осадков ожидается в четверг, 10 августа, в Московском регионе, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу, в столице днем воздух прогреется до 25 – 27 градусов. В Подмосковье столбик термометра покажет от 23 до 28 градусов выше нуля.
Ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно составит 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.