Синоптики рассказали о погоде в четверг в Москве и области

Переменная облачность и без осадков ожидается в четверг, 10 августа, в Московском регионе, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в столице днем воздух прогреется до 25 – 27 градусов. В Подмосковье столбик термометра покажет от 23 до 28 градусов выше нуля.