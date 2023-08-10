Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу после ограничений

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время режим работы штатный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагаваней.

Во Внуково отметили, что часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты, с 5:15 мск ограничения были сняты. В Домодедово сообщили, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения с целью максимально обезопасить полеты в авиагавани также вводились меры безопасности, действовавшие с 2:59 до 5:15.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на 10 августа над Калужской и Московской областями, а также Севастополем были пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ударного типа.