Познера заметили в мятой рубашке в Италии

Передача «Познер» с Владимиром Познером перестала выходить в эфир Первого канала с 28 февраля 2022 года. В марте 2022 года журналист объяснил, что его программа не выходит, потому что с начала спецоперации России на Украине Первый канал стал информационным каналом.