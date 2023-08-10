В Госдуме оценили идею считать рабочим время, уходящее на дорогу

Затраченное на дорогу к месту работы время нельзя считать рабочим, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, в это время гражданин не исполняет никаких должностных обязанностей. Когда человек едет в автобусе по дороге на работу, никак должностных обязанностей, рабочих функций не выполняется. Бессараб сказала, что подобная инициатива рискует породить несправедливость в оплате трудовых часов, так как одному сотруднику достаточно пройти из дома к месту работы пешком, а другому приходится ехать на общественном транспорте с пересадками.

При этом депутат указала, что если сотрудник получит травму по дороге на работу, то в суде это могут расценить, как производственную травму. Бессараб сослалась на соответствующую судебную практику. Особенно если это произошло по распоряжению работодателя. В качестве примера парламентарий рассказала, что к этому относится ситуация, когда работник переезжает с одного рабочего объекта на другой или имеет разъездной характер и в этот период времени попадает в автоаварию. Это будет считаться производственной травмой.