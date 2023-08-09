Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Предстоятель РПЦ выразил соболезнования всем, кого затронуло происшествие, кто переживает о пропавших без вести или находящихся в больницах родных и близких. Он пожелал сил врачам, борющимся за жизни пострадавших, и тем, кто трудится над разбором завалов.