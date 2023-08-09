Суд в Киеве признал законным разрыв договора аренды Киево-Печерской лавры
Суд в Киеве признал законным расторжение договора между заповедником «Киево-Печерская лавра» и монастырем Украинской православной церкви. Об этом сообщается на сайте Минкультуры страны.
Отмечается, что речь идет о помещениях Нижней лавры.
«Тем самым Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим государственным имуществом», — говорится в тексте.
Основанием к расторжению договора стали выявленный во время проверки на территории монастыря «ряд нарушений договора».
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