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Суд в Киеве признал законным разрыв договора аренды Киево-Печерской лавры

Суд в Киеве признал законным расторжение договора между заповедником «Киево-Печерская лавра» и монастырем Украинской православной церкви. Об этом сообщается на сайте Минкультуры страны.

Суд в Киеве признал законным разрыв договора аренды Киево-Печерской лавры
© РИА Новости

Отмечается, что речь идет о помещениях Нижней лавры.

«Тем самым Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим государственным имуществом», — говорится в тексте.

Основанием к расторжению договора стали выявленный во время проверки на территории монастыря «ряд нарушений договора».

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