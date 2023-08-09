$96.08-0.49105.44-0.62

Папа Римский Франциск заявил о высоких рисках для человечества из-за развития ИИ

Папа Римский Франциск признал влияние достижений в области искусственного интеллекта на человеческую жизнь и предупредил о важности ответственного использования подобной технологии. Об этом говорится в послании ко Всемирному дню мира, опубликованном на сайте Святого престола.

Папа Римский нашел у ИИ разрушительный потенциал
© globallookpress.com

«Призываю к открытому диалогу о значении новых технологий, которые наделены разрушительным потенциалом и двойственными последствиями. Необходимо проявлять бдительность и не допустить укоренения в этих устройствах идей насилия и дискриминации», — отметил понтифик.

Он добавил, что защита достоинства личности и забота о братстве между людьми являются необходимыми условиями для технологического развития с сохранением справедливости и мира.

«Необходимо утвердить корректное использование искусственного интеллекта, чтобы он мог служить человечеству и защищать наш общий дом», — заключил папа Римский.

В 2019 году папа Римский Франциск призывал людей оставить смартфоны и пообщаться с близкими. По его словам, личное общение — важная задача для любого христианина.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости