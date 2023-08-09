Грибник нашел в лесу миллионы советских рублей

Мужчина пошел в лес за грибами и нашел мешки с деньгами
Мужчина из села в Юрьев-Польском районе Владимирской области отправился в лес за грибами и нашел в лесу миллионы рублей. Об этом сообщает портал «ProГород».
Грибник во время прогулки по лесу обнаружил несколько мешков, которые оказались заполнены деньгами. При этом купюры также были разбросаны рядом с находкой на большой площади.
При более детальном осмотре стало ясно, что это советские деньги. Многие купюры сохранились в хорошем состоянии, но некоторые уже покрылись гнилью.
По информации источника, после отмены советской валюты в этот лес могли свозить ненужные купюры. От идеи сжечь лишние деньги в то время отказались — в них содержится свинец и тяжелые металлы, которым не место в атмосфере. После этого было принято решение захоронить деньги.