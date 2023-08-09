Грибник нашел в лесу миллионы советских рублей

Мужчина из села в Юрьев-Польском районе Владимирской области отправился в лес за грибами и нашел в лесу миллионы рублей. Об этом сообщает портал «ProГород».

Грибник во время прогулки по лесу обнаружил несколько мешков, которые оказались заполнены деньгами. При этом купюры также были разбросаны рядом с находкой на большой площади.

progorod33.ru

При более детальном осмотре стало ясно, что это советские деньги. Многие купюры сохранились в хорошем состоянии, но некоторые уже покрылись гнилью.