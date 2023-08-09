Актера Игоря Ясуловича перевели в реанимацию
Врачи перевели известного актера Игоря Ясуловича в реанимацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, 71-летний Ясулович был госпитализирован 18 июля в одну из столичных клиник с подозрением на острое повреждение почек. Медики провели ему две операции.
На прошлой неделе состояние актера стабилизировалось, его сняли с ИВЛ. Кроме того, к нему вернулась память - он смог вспомнить, кто он и где находится.
Вместе с тем, у него сохранялась повышенная температура.
В среду днем, 9 августа, состояние снова ухудшилось. Анализ крови показал, что в организме артиста происходят воспалительные процессы.
Медики вернули Ясуловича в реанимацию и установили центральный катетер в подключичную вену для введения медицинских препаратов напрямую в кровь.
Режиссер Алексей Ясулович сообщил ранее, что у отца наблюдается положительная динамика, состояние актера «под контролем, и оно хорошее».