Жителей центральной России ждет тропическая жара

На следующей неделе жителей центральной России ожидает жара до +33°С. Об этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости.

По его словам, к четвергу столбик термометра может подняться до +30... +33°С, что на 10°С выше климатической нормы. Температурный рекорд для 17 августа был зафиксирован в 1954 году, тогда воздух прогрелся до +33,5°С.