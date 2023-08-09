Бывшая глава МИД Австрии рассказала о жизни в рязанской деревне
Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль рассказала о том, что ей нравится жить в рязанской деревне. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, что в данный момент Кнайсль проживает в деревне Петрушово Рязанской области. По словам бывшего главы австрийского ведомства, местные жители оказали ей достойный приём.
«Приняли меня очень доброжелательно, хорошо жить в русской деревне», – рассказала она.
Кнайсль также добавила, что уже успела посетить местный деревенский праздник.
Ранее стало известно, что Карин Кнайсль арендовала дом в деревне Петрушово Рязанской области, где уже проживает французская журналистка Дильбар Кладо.
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