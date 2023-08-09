Китай упростил выдачу виз россиянам

Власти КНР значительно упростили процедуру выдачи виз российским туристам: им больше не потребуется сдавать отпечатки пальцев. Об этом сообщается на официальном сайте дипмиссии Китая в России.

Дипломаты пояснили, что по упрощенной процедуре на визу можно будет подать в период с 9 августа по 31 декабря 2023 года.

В дипмиссии уточнили, что не придется сдавать отпечатки пальцев заявителям, желающим получить одно- или двукратные визы категорий М (для бизнесменов), L (для туристов), Q2 (для поездок с детьми), G (для транзитных пассажиров).

Кроме того, процедуру упростили для членов экипажей российских самолетов.