Ахеджакову попросили проверить на дискредитацию ВС РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин повторно попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает «ИА Регнум».

В своем обращении Бородин также просит признать Ахеджакову иностранным агентом и лишить ее наград и почетных званий, «обладание которыми несовместимо с характером ее публичных высказываний в отношении Российской Федерации».

Поводом для проверки стало выступление Ахеджаковой в Германии. Артистка вышла на сцену с украинским флагом. Известно, что актриса критикует специальную военную операцию на Украине.

В апреле Бородин уже обращался в Генпрокуратуру с похожим предложением. Он просил признать ее иноагентом, а также возбудить против нее три уголовных дела — по статьям о госизмене, дискредитации армии и возбуждении ненависти и вражды.

Бородин утверждал, что Ахеджакова в соцсетях заявляла о финансовой поддержке украинской армии. Артистка якобы перечислила им $10 тысяч и призывала других людей следовать ее примеру. Сама актриса опровергала эту информацию.