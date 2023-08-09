В России пройдет велопробег в честь Серафима Саровского

«Сложилась добрая традиция, что в эти августовские дни наши молодые люди совершают велопробег, в дни которого они посетят святые места в разных населенных пунктах Нижегородской области. Помолимся, чтобы Господь помогал вам в дороге, чтобы ваше мероприятие принесло не только радость, но главным образом духовную пользу», — заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, который возглавил церемонию по случаю старта пробега.