Названы самые востребованные специальности у победителей школьных олимпиад

Больше всего заявлений победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении в вузы, подали на специальности «Экономика», «Прикладная математика и информатика» и «Юриспруденция». Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

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В десятку наиболее востребованных у победителей и призеров олимпиад специальностей также вошли «Международные отношения», «Менеджмент», «Прикладные математика и физика», «Лингвистика», «Информационная безопасность», «Зарубежное регионоведение» и «Дизайн».

Следующими по популярности у олимпиадников стали направления «Лечебное дело», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика», «Реклама и связи с общественностью», «История», «Филология», «Программная инженерия», «Прикладная математика», «Политология» и «Физика».

Ранее в Минобрнауки подготовили перечень олимпиад школьников и их уровней на 2023/24 учебный год. Новый перечень включает 87 олимпиад, в ушедшем учебном году их было 81. При этом в рамках одной олимпиады может быть несколько направлений, поэтому всего их количество превышает несколько сотен.