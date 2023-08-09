В Ленинградском зоопарке родился детеныш манулов

«Сообщаем грандиозную новость: у нас родился манул. 24 мая у самца Свэна и самки Намики на свет появился первенец», — говорится в публикации.

«Кроха растет активным и здоровым. Его вес сейчас 1,094 кг. Котенок много играет с мамой и уже пробует взрослую пищу», — добавили в зоопарке.

Котенка назвали Шу, потому что, по словам сотрудников, «малыш боевой и очень смешно шипит на людей».

До этого ученые из Общества охраны дикой природы в Бронксе впервые подтвердили присутствие дикого кота манула на Эвересте, самой высокой горе в мире. Ученые собрали образцы экскрементов из двух участков, расположенных на высоте 5110 и 5190 метров над уровнем моря. Анализ ДНК подтвердил, что по меньшей мере два манула обитают на горе Эверест.