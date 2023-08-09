Монах рассказал о ежедневных посланиях «нетленного ламы» из Бурятии

Буддисты ежедневно получают послания от Пандито Хамбо-ламы XII Даша-Доржо Итигэлова, который умер в 1927 году в Бурятии. Как сообщает РИА Новости, ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева Дымбрыл Дашибалданов рассказал, что часть из этих посланий связана с повседневной жизнью людей.

Напомним, что религиозный и общественный деятель России начала прошлого века Итигэлов скончался в 1927 году, медитируя в позе лотоса. В 2002 году саркофаг с его телом изъяли с места захоронения под Улан-Удэ.

Тело монаха находилось в земле 75 лет, однако почти не истлело. В результате оно стало объектом поклонения верующих. Сейчас оно находится в дворце Этигэл-дуган и является объектом паломничества.

Дашибалданов отметил, что с научной точки зрения тело Итигэлова находится в медитативном и неизмененном состоянии.

«Мы обсуждаем его ежедневные послания. У них разная тематика, причем не только буддистская философия или как-то связанная с религией. Очень много таких посланий, связанных с бытом, которые в повседневной жизни человек может применить», — подчеркнул ректор.