Названы марки куриного фарша, в котором нашли опасные для здоровья бактерии

В курином фарше ряда марок были обнаружены сальмонеллы и другие бактерии, в том числе из группы кишечной палочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

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В марках «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» были найдены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а у «Троекурово» и «Перекрестка» — листерии.

В ведомстве отметили, что на российский «Знак качества» могут претендовать только две торговые марки — «Петелинка» и «Мясницкий ряд». В общей сложности оно исследовало 18 торговых марок куриного фарша из десяти регионов.

В фарше «Азбуки вкуса», «Рококо», SPAR, «Перекрестка», «Мясновъ», «Чернышихинского мяса» и «Ярославского бройлера» выявлены превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. В продукции «Троекурово», «Каждого дня» и «Чернышихинского мяса» выявили бактерии группы кишечных палочек. В фарше марок «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. У марок «Троекурово» и «Перекресток» обнаружены листерии.

В продукции «Мираторга» Роскачество нашло незаявленную на маркировке клетчатку.