Хованский раскрыл отношение к россиянам за границей

Известный российский блогер Юрий Хованский, живущий в Сербии и побывавший в отпуске на Сейшельских островах, раскрыл отношение к россиянам за границей. На эту тему он высказался в видео, опубликованном на YouTube.

© Юрий Хованский / YouTube

Говоря об отношении к русским за рубежом, Хованский выразил уверенность в том, что летать с российским паспортом стало намного сложнее.

«Нас постоянно с Ксюшей (жена Хованского — прим. «Ленты.ру») просто выводили и говорили: "Ага, куда едете, зачем едете?" На Сейшелах меня вообще спросили, кем я работаю. (...) Попросили показать ваучер отеля», — рассказал он.

Блогер заявил, что в прошлом не сталкивался с подобным отношением.

3 августа стало известно, что Хованский сыграл свадьбу со своей девушкой Ксенией. Уточнялось, что они поженились в декабре 2022 года, а торжество провели в августе.