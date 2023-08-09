Три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

На рынке организовали вакцинацию против кори. В рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников, которые ранее не болели и не имеют законченного курса вакцинации.

«Продолжается кампания по подчищающей иммунизации против кори. В настоящее время привито более 564 тысяч человек», — подчеркнули в сообщении.

Напомним, что корь — острое вирусное заболевание. Передает воздушно-капельным путем. Первичные симптомы включают в себя высокую температуру, насморк, кашель, красные слезящиеся глаза. В последующие дни возникают пятна во рту, отек век, по телу распространяется сыпь. Осложнения возникают у каждого 15 пациента — они включают в себя пневмонию, отит, слепоту, глухоту, менингит и другие проявления.