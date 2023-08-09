Стали известны новые подробности по делу подавшей сигнал о помощи в эфире девочки

Прокуратура находится на стороне матери девочки, которая в эфире программы Первого канала «Мужское/женское» показала международный жест, считающийся просьбой о помощи при домашнем насилии. Об этом kp.ru рассказал отец второй, младшей дочери женщины Карен.

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По данным газеты, на женщину подала в суд и ее мать, которая хочет выселить дочь из своего дома, в котором сейчас живут дети и ее сожитель.

«Они сейчас судятся за выселение, 4 сентября меня вызывают на очередное заседание. Кристина [мать показавшей жест девочки] говорит, что ей некуда идти. Но это не аргумент — у нее была квартира, которую она продала. Есть подтверждающие это документы. На данный момент жилья у нее действительно нет, но ей ничто не мешает его снять», — уточнил Карен.

Он надеется, что в случае выселения сможет взять на себя опеку над младшей дочерью. Мужчина уточнил, что после случившегося он не разговаривал с Кристиной, общается только с матерью женщины и ее супругом.

«Они тоже детей не видят, но говорят, что общались с директором школы, где учится Алина. Она разговаривала с девочкой, та сказала, что да, родители ее бьют, но это якобы во благо. То есть, психика у ребенка уже поломана», — отметил отец ребенка.

Напомним, что в конце июня в сюжете телепрограммы, который рассказывал о разведенных родителях, которые делят опеку над младшей дочерью, старшая дочь женщины говорила о любви к матери и улыбалась, однако при этом показала на камеру жест, который считается международным сигналом о помощи. Девочка подняла руку, прижала большой палец к ладони и затем согнула ее несколько раз.

После случившегося в региональном отделении Следственного комитета организовали проверку.