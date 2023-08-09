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Роспотребнадзор: Три случая кори выявлено на рынке «Садовод»

Три случая кори выявлено среди работников рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» по адресу: МКАД, 14 км, д. 4, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинации против кори работников рынка. В рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Москве продолжается кампания по подчищающей иммунизации против кори. В настоящее время привито более 564 тыс. человек.

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Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на эксперта Роспотребнадзора, что случаи кори, которые фиксируются во многих регионах страны, связаны с ослаблением коллективного иммунитета и пренебрежением вакцинопрофилактикой в период пандемии COVID-19.

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