«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» по адресу: МКАД, 14 км, д. 4, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинации против кори работников рынка. В рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори», – говорится в сообщении.