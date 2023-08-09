Роспотребнадзор исключил риск завоза в РФ чумы из Монголии
Специалисты Роспотребнадзора приняли все необходимые меры после выявления случая чумы в Монголии, риск завоза инфекции на территорию РФ исключен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в Улан-Баторе зарегистрирован случай заболевания человека чумой. По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы. Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами. Риск завоза инфекции на территорию РФ исключен», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.