В Армении заявят в прокуратуру на лидера группы Little Big

Против основателя группы Little Big Ильи Прусикина* будет подана жалоба о преступлении в генпрокуратуру страны. Инициатором является Армянский культурный центр «Священная Армения», передает РИА Новости.

Прусикин* планирует дать в республике концерт.

В сообщении культурного центра говорится, что несколько месяцев назад певец в день Рождества, переодевшись в священника, осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда. Подчеркивается, что он «поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан».

Уточняется, что письменное заявление будет подано уже 9 августа. Отмечается, что там же указана ссылка, по которой можно перейти при наличии желания поставить подпись под заявлением.

По мнению инициаторов, действия певца подпадают под статью УК Армении «публичные выступления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды».