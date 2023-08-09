Троице-Сергиева лавра не пострадала в результате взрыва на ЗОМЗ

На территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры нет повреждений в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ). Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в монастыре.

«С Троице-Сергиевой лаврой все в порядке», – сказал собеседник агентства.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, после произошедшего взрыва. В нескольких домах в разных районах города выбило стекла. На место происшествия выехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.