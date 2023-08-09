Названы продукты, которыми россияне заедают стресс

25% россиян переживают негативные эмоции с помощью еды, выбирая в качестве «антистресса» шоколад. Об этом говорится в исследовании, поступившем в «Газету.Ru» от сервиса «Пакет» от X5.

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Согласно результатам опроса, каждый второй россиянин в период стресса выбирает шоколад — такой ответ выбрали 53% респондентов. 47% опрошенных заявили, что заедают негативные эмоции мороженым, 31% предпочитают конфеты, 25% выбирают торты, а 20% — печенье.

Из несладких продуктов 57% опрошенных выбрали чипсы, 43% — орехи и сухофрукты и 18% — попкорн. При этом чипсам отдают предпочтение респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, а орехам и сухофруктам — молодые люди в 18 до 24 лет.

Среди готовых блюд, которые помогают россиянам бороться со стрессом, лидирует пицца — ее выбрали 35% опрошенных. Немного отстает от пиццы шаурма — за нее проголосовали 33% респондентов. На третьем месте суши и роллы (25%), а на четвертом — супы и лапша (13%).