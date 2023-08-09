В администрации Сергиева Посада прокомментировали мощный взрыв

В администрации Сергиево-Посадского городского округа прокомментировали мощный взрыв, который произошел в городе. В разговоре с «Лентой.ру» представитель ведомства заявил, что причины происшествия выясняются.

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«Прошло только пять минут. Причины мы выясняем», — сказал представитель администрации.

Взрыв, по предварительной информации, произошел на территории Загорского оптико-механического завода. Ударной волной в соседних от предприятия домах выбило окна. Последствия мощного взрыва попали на видео.