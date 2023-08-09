Михаил Мурашко рассказал о продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметил, что женщины в нашей стране живут дольше мужчин примерно на шесть лет. При этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет могут отличаться в два раза.
Выступая на площадке форума «Территория смыслов», глава ведомства уточнил, что у женщин «здоровьесберегающее» поведение более выражено, у мужчин — более рискованное.
В начале июня в Минздраве отметили сокращение вдвое разницы в смертности жителей города и села. Сообщалось, что этому поспособствовали принятые меры.