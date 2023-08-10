Сочи и Таиланд свяжут прямым авиасообщением с 20 августа

Прямые чартерные рейсы из международного аэропорта Сочи на Пхукет в Таиланде впервые начнет выполнять авиакомпания Azur Air с 20 августа, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания Azur Air расширяет географию вылетов в Таиланд и запускает полетную программу на Пхукет из Сочи. На первом этапе полеты запланированы с 20 августа до середины ноября с частотой 1 раз в 10 дней. Продажи билетов открыты в составе комплексного продукта у туроператоров - партнеров авиакомпании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для международного аэропорта Сочи полеты в Таиланд - это новое направление, ранее полеты по этому маршруту не выполнялись. До 2020 года авиакомпания совершала единичные рейсы в Таиланд из Краснодара, в частности в Паттайю.